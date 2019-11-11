Из онкоцентра имени Блохина после конфликта с руководством уволились девять человек. Они написали заявления по собственному желанию, — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. На их место наняты трое сотрудников. Замену еще шестерым пока ищут.

Ранее онкологи пожаловались на плохие условия содержания больных, а также на то, что их зарплаты зависят от лояльности начальству. Они потребовали смены руководства, в противном случае грозили массовыми увольнениями. В Минздраве назвали записанное медиками видеообращение грубым нарушением врачебной этики.