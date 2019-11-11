Иван Голунов предложил провести общественное расследование действий сотрудников полиции, которые подбросили наркотики

Журналист Иван Голунов предложил провести общественное расследование действий сотрудников полиции, которые при задержании подбросили ему наркотики. Об этом он написал у себя в Фейсбуке, отметив, что следствие не способно установить истину. Генпрокуратура не ответила на жалобу адвоката Сергея Бадамшина о бездействии следствия по данному делу. Заявление было подано еще месяц назад. Ответ так и не пришел. Кроме того, представители надзорного ведомства не явились на два заседания Басманного суда.

Сегодня также стало известно, что материалы дела, в рамках которого была организована проверка задержавших журналиста полицейских, полностью засекречены, от обложки до последней страницы, без объяснения причин.

Очевидно, это сделано из-за того, что в процессе придется арестовывать большое количество людей, в том числе и сотрудников московской полиции, — сказал в эфире «Эха» журналист Антон Красовский.

Сам Иван Голунов также ранее не исключил, что следствие по его делу затормозилось из-за давления заинтересованных в этом лиц.