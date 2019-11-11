Доценту Института истории СПБГУ предъявили обвинение в убийстве ученицы

Его поймали в минувшую субботу, когда ученый пытался избавиться от останков девушки.

О том, что 63-летнему ученому Олегу Соколову предъявлено обвинении, его адвокат Александр Почуев сообщил агентству «Интерфакс». За убийство ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сегодня ученого арестовали на два месяца, защита будет это решение обжаловать. Сам Соколов просил отправить его под стражу, он признался в содеянном и заявил, что раскаивается. На суде по мере пресечения он пояснил, что 24-летняя аспирантка, которая была сожительницей историка, ревновала его к детям от другого брака. Он застрелил ее в ходе ссоры. Как уточнил следователь, она была убита четырьмя выстрелами из мелкокалиберного обреза. Затем Соколов расчленил труп. Избавиться от останков он собирался, выбросив их в реку Мойку. Он пытался утопить рюкзак, в котором обнаружили две отрезанные женские руки. Соколова вытащили из воды и госпитализировали с переохлаждением.

Ранее Санкт-Петербургский государственный университет опубликовал на своем сайте заявление, в котором сообщил о намерении уволить обвиняемого в убийстве доцента Института истории.