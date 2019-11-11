Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60-ю спутниками Starlink

Они предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика. Видео старта американский производитель космической техники опубликовал в Твиттере. Как передает CNN, ракета взлетела с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Спустя час SpaceX подтвердила, что все спутники доставлены на расчетную орбиту.
2019-11-11T21:32:00+03:00
2019-11-11T21:33:35+03:00
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21:32, 11 ноября 2019
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