Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60-ю спутниками Starlink

Они предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика. Видео старта американский производитель космической техники опубликовал в Твиттере. Как передает CNN, ракета взлетела с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Спустя час SpaceX подтвердила, что все спутники доставлены на расчетную орбиту.