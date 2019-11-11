Власти Украины одобрили невыгодный нефтяной контракт с американской компанией

Он заключен с предприятием, чье руководство имеет тесные связи с министром энергетики США Риком Перри. Заключить его удалось благодаря личным связям Перри с президентом Украины Владимиром Зеленским, — пишет The Associated Press. По данным агентства, контракт был подписан через месяц после его инаугурации. Перри посетил церемонию и передал украинскому лидеру список людей, рекомендованных в качестве энергетических консультантов. Речь идет об освоении Варвинского нефтегазового месторождения. Соратники главы Минэнерго США заключили сделку на 50 лет, несмотря на то, что их конкуренты предлагали более выгодные условия.
2019-11-11T21:31:00+03:00
2019-11-11T21:33:13+03:00
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21:31, 11 ноября 2019
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