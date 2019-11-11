Путин и Меркель обсудили переговоры по условиям транзита российского газа через Украину

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили переговоры по условиям транзита российского газа через Украину. Контракт заканчивается 31-го декабря. Россия, Украина и комиссия ЕС ведут переговоры об условиях нового соглашения. Как сообщается на сайте Кремля, лидеры двух стран в ходе телефонного разговора затронули вопрос разведения вооруженных сил в Донбассе, урегулирования ситуации на Украине, выполнения минских договоренностей, а также ситуацию в Ливии и Сирии.