Путин и Меркель обсудили переговоры по условиям транзита российского газа через Украину

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили переговоры по условиям транзита российского газа через Украину. Контракт заканчивается 31-го декабря. Россия, Украина и комиссия ЕС ведут переговоры об условиях нового соглашения. Как сообщается на сайте Кремля, лидеры двух стран в ходе телефонного разговора затронули вопрос разведения вооруженных сил в Донбассе, урегулирования ситуации на Украине, выполнения минских договоренностей, а также ситуацию в Ливии и Сирии.
2019-11-11T21:31:00+03:00
2019-11-11T21:31:52+03:00
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21:31, 11 ноября 2019
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