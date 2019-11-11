Российский путешественник Федор Конюхов готовится подняться в стратосферу на воздушном шаре

Следующей весной он попытается установить мировой рекорд высоты для этого летательного аппарата. Его разработкой занимается английская компания Cameron Balloons. В 2016-м году именитый путешественник уже облетел Землю за рекордное время на шаре этой компании. Как передает Би-би-си, полет начнется в западной части Австралии. Конюхов планирует подняться на высоту 25 километров. Коммерческие авиарейсы выполняются на высоте около 10 км. Если все пойдет по плану, мероприятие займет не более одного дня.

Ранее 67-летний православный священник уже побывал на Северном и Южном полюсах, дважды поднимался на Эверест, пересек Атлантический и Тихий океаны на весельной лодке и совершил пять кругосветных плаваний. Нынешнее путешествие может стать одним из самых опасных в его жизни.