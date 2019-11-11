В МИДе отвергают подозрения на причастность Москвы к смерти одного из основателей «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье

В российском МИДе отвергают подозрения на причастность Москвы к смерти одного из основателей «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье. Подобные намеки ведомство усмотрело в статье газеты The Independent, в которой говорится, что Ле Мезюрье найден мертвым после обвинения в шпионаже со стороны России.

Между тем, как отмечается в Фейсбуке МИДа, первый официальный комментарий департамента информации и печати министерства о ведомственной принадлежности и причастности к «Белым каскам» Ле Мезюрье был опубликован еще в апреле 2017-го года. В сообщении также напоминают о заявлении, которое сделал по этому поводу замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов в марте этого года. Он тогда предполагал, что «Белые каски» причастна к деятельности террористических организаций. Таким образом в МИДе предполагают, что вокруг смерти основателя «Белых касок» раскручивается очередной медийный скандал.