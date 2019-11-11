Доценту Петербургского госуниверситета Олегу Соколову предъявлено обвинение в убийстве. Статья – «умышленное причинение смерти другому человеку». Она предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 15 лет, — сообщил его адвокат Александр Почуев. При этом в интервью РИА «Новости» он допустил, что защита заявит о самообороне.

Ранее сегодня суд Петербурга арестовал на 2 месяца 63-летнего историка. В суде он признался, что совершил преступление в ходе ссоры со своей возлюбленной, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко. Она, по его словам, проявляла агрессию по отношению к нему и даже набросилась на него с ножом. Он потерял контроль над собой, но теперь раскаивается и считает свой арест справедливой мерой. Защита намерена обжаловать эту меру пресечения. Руководство госуниверситета сегодня сообщило, что увольняет преподавателя.

Между тем депутат питерского заксобрания Максим Резник сообщил, что еще полтора года назад обращал внимание вице-премьера правительства Татьяны Голиковой на неподобающее поведение доцента СПбГУ. Однако к его заявлению подошли формально, — сказал Резник в эфире «Эха».