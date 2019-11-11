Индиец решил сесть в тюрьму, чтобы не умереть от голода

Жителя города Ченнай в штате Тамилнад арестовали после анонимных звонков о заложенных бомбах. Как пишут индийские СМИ, для мужчины это была не хулиганская шутка, а борьба за выживание. Задержанный объяснил свой поступок бедностью и нехваткой еды. Полиции он рассказал, что дважды был женат и оба раза его бросали. Он впал в депрессию, уволился с работы и оказался на улице. По его словам, в тюрьме он получит хоть какую-то пищу и кров.