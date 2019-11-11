Администрация президента России в будущем году почти в пять раз сократит расходы на подписные газеты и журналы

Администрация президента России в будущем году почти в пять раз, с 5 до 1-го миллиона, сократит расходы на подписные газеты и журналы. Их список сократится втрое по сравнению с этим годом, — пишут «Открытые медиа» со ссылкой на сайт госзакупок. Так, Кремль решил отказаться от глянцевых изданий, таких, как «Татлер», GQ, «Вог» и «Эсквайр», а также от журнала «Русский пионер». Многие из тех печатных СМИ, которые продолжат покупать чиновники, поступят в кремлевские кабинеты в меньшем количестве экземпляров.
Самое обсуждаемое
Протокол заседания комиссии ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать профессору НИУ ВШЭ Г.Ч. Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета…
30 лет после коммунизма. Контуры новой эпохи Демократические реформы и ликвидация сегодняшней авторитарно-мафиозной системы неизбежны. Только настоящая демократия в сочетании с эффективной рыночной экономикой может обеспечить свободную, безопасную и интересную жизнь вместе со всем миром в XXI веке…
Олег Соколов Три дня назад, до убийства, он был крупным ученым, а сегодня, после убийства, все его труды становятся лженаукой? Мы как-то пытаемся отождествлять творчество или профессиональную деятельность человека с его личностью. И к месту и не к месту вспоминаем фразу, что «гений и злодейство – две вещи несовместные»...