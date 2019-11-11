Администрация президента России в будущем году почти в пять раз сократит расходы на подписные газеты и журналы

Администрация президента России в будущем году почти в пять раз, с 5 до 1-го миллиона, сократит расходы на подписные газеты и журналы. Их список сократится втрое по сравнению с этим годом, — пишут «Открытые медиа» со ссылкой на сайт госзакупок. Так, Кремль решил отказаться от глянцевых изданий, таких, как «Татлер», GQ, «Вог» и «Эсквайр», а также от журнала «Русский пионер». Многие из тех печатных СМИ, которые продолжат покупать чиновники, поступят в кремлевские кабинеты в меньшем количестве экземпляров.