Доценту Петербургского госуниверситета Олегу Соколову предъявлено обвинение по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Он обвиняется в умышленном причинении смерти другому человеку, — сообщил «Интерфакс» его адвокат Александр Почуев. По его словам, статья предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

Ранее сегодня суд Петербурга на 2 месяца арестовал 63-летнего историка. В суде он признался, что совершил преступление в ходе ссоры со своей возлюбленной и сказал, что теперь раскаивается в содеянном. Заключение под стражу он назвал справедливой мерой. Между тем защита намерена обжаловать арест.