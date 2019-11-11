Репертуар киноцентра «Соловей» после его закрытия будет показывать сеть кинотеатров «Каро». Компании заключили соответствующее соглашение. Оно предполагает сохранение не только репертуарной сетки, но и ценовой политики. Об этом сообщили «Ведомостям» президент «Каро» Ольга Зинякова и исполнительный директор «Соловья» Юрий Соловей. Он уточнил, что киноцентр на Красной Пресне прекратит работу 2 декабря. Условия контракта стороны раскрыть отказались.

В «Соловье» показывают арт-хаусные фильмы и картины, которые вышли в прокат несколько месяцев или лет назад. Здание киноцентра решили снести в прошлом году, на его месте собираются построить жилой или гостиничный комплекс. Против этого выступали москвичи и министр культуры Владимир Мединский. Петицию за сохранение легендарного кинотеатра подписали на сайте Change.org более 100 тысяч человек.