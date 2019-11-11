Полиция второй раз пришла на феминистский фестиваль «Ребра Евы» в Петербурге

Стражи порядка проверили документы и предупредили, что будут искать несовершеннолетних, — сообщила «МБХ медиа» организатор Леда Гарина. Она отметила, что таким образом силовики отреагировали на жалобу провокатора. Они также указали, что если юристы организаторов будут с ними спорить и указывать на их противоправные действия, то в следующий раз к ним придет не подполковник, а наряд людей в масках, которые построят всех лицом к стене и уже потом найдут основания, чтобы их закрыть.

Накануне сотрудники полиции уже приходили на этот фестиваль. «Ребра Евы» — это социально-художественный проект, посвященный борьбе с гендерной дискриминаций.