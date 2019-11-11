Z Архив новостей новости
5 8 6 413
20:01, 11 ноября 2019

Полиция второй раз пришла на феминистский фестиваль «Ребра Евы» в Петербурге

Стражи порядка проверили документы и предупредили, что будут искать несовершеннолетних, — сообщила «МБХ медиа» организатор Леда Гарина. Она отметила, что таким образом силовики отреагировали на жалобу провокатора. Они также указали, что если юристы организаторов будут с ними спорить и указывать на их противоправные действия, то в следующий раз к ним придет не подполковник, а наряд людей в масках, которые построят всех лицом к стене и уже потом найдут основания, чтобы их закрыть.

Накануне сотрудники полиции уже приходили на этот фестиваль. «Ребра Евы» — это социально-художественный проект, посвященный борьбе с гендерной дискриминаций.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 6 ноября Поздравить…

5 286 6 6625 06.11
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

Рожденные 7 ноября Поздравить…

5 257 6 7312 07.11
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Советизация Америки идет полным ходом Теперь вот поощряется «стукачество», но все это напоминает и известную теорию сталинского времени об усилении вражеской активности по мере строительства социализма…

5 192 6 14163 07.11
Kсша, выборы, политика, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Что же нас на самом деле объединяет? Не факт принадлежности к стране нас объединит, а идея, которая будет наполнять эту принадлежность к многонациональному российскому народу…

5 154 6 17770 04.11
Kобщество, политика, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы… Владимир Путин: Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы… «Это прямое нарушение прав человека, в том числе права на родную речь, на культуру и историческую память…»

5 329 6 36688 05.11
8читать ;смотреть
Kобщество, русский язык, видео, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Кризис в Боливии Лихорадит Боливию – о своей отставке заявил президент этой страны Эво Моралес. При этом накануне, 10 ноября, он объявил о проведении новых президентских выборов в ближайшее время…

5 97 6 10884 10:11
Kболивия, политика, события
Голосование
Поддерживаете ли вы решение Евгения Розймана баллотироваться в Госдуму?
5 126 6 17771 04.11
Блоги

Протокол заседания комиссии ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать профессору НИУ ВШЭ Г.Ч. Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета…

5 216 6 30145 08.11
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

30 лет после коммунизма. Контуры новой эпохи Демократические реформы и ликвидация сегодняшней авторитарно-мафиозной системы неизбежны. Только настоящая демократия в сочетании с эффективной рыночной экономикой может обеспечить свободную, безопасную и интересную жизнь вместе со всем миром в XXI веке…

5 85 6 12307 08.11
Kобщество, экономика, история, власть, политика, рф, мнения
Блоги

+ Рамзан Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете Рамзан Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете В эфире телеканала «Грозный» он сказал, что готов «убивать, сажать и пугать» до тех пор, пока в интернете не воцарятся гармония и взаимное уважение…

5 216 6 31777 06.11
8читать ;смотреть
Блоги

Решение комиссии ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике «Высказанные Г.Ч. Гусейновым суждения следует признать вызывающими возражения по существу, имеющими излишне эмоциональную окраску и подчас носящими оскорбительный характер»...

5 141 6 21576 08.11
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Олег Соколов Три дня назад, до убийства, он был крупным ученым, а сегодня, после убийства, все его труды становятся лженаукой? Мы как-то пытаемся отождествлять творчество или профессиональную деятельность человека с его личностью. И к месту и не к месту вспоминаем фразу, что «гений и злодейство – две вещи несовместные»...

5 54 6 8635 18:06
Kкриминал, история, общество, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Впихнуть насильно Само по себе такое решение отлично говорит о состоянии дел с российскими программными продуктами на исходе 20-летнего правления Путина. Если их приходится впихивать потребителю насильно. «Рывок», «прорыв», провал…

5 42 6 6738 05.11
Kобщество, гаджеты, технологии, события
Блоги

В защиту академической этики Члены комиссии большинством голосов (7 против 1) признали публикацию профессора Гусейнова «имеющей излишнюю эмоциональную окраску и подчас носящей оскорбительный характер», а также рекомендовали ему принести публичные извинения…

5 90 6 14574 09.11
Kобщество, события, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

1917, между февралем и октябрем Главная цель Февраля не переход к 8-часовому рабочему дню, не амнистия политических, не отмена цензуры и смертной казни, а созыв Учредительного собрания…

5 43 6 7466 06.11
Kобщество, история, революции, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Российская власть считает Википедию проектом Госдепа» «Российская власть считает Википедию проектом Госдепа» Президент России Владимир Путин предложил найти замену «Википедии». Записями в ней были недовольны многие российские политические деятели…

5 37 6 6351 08.11
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, википедия, путин, власть, события

Популярное за неделю

Новости

Анастасия Ещенко, в убийстве которой обвиняют преподавателя вуза Олега Соколова, умерла от огнестрельного ранения Это следует из признательных показаний самого Соколова, которого сегодня впервые допросили в следственном комитете…

5 40 6 45093
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Представим, что было бы, если за зарезывание 6-летнего ребенка в детсаду объяснялись бы пропагандисты минобороны. В их интерпретации наверняка причиной события стала бы общая психологическая нестабильность ребенка…

5 77 6 107348 06.11
#слушать 51:32 8читать ;смотреть $скачать 11.8 МБ
Голосование
Поддерживаете ли вы решение Евгения Розймана баллотироваться в Госдуму?
5 126 6 17771 04.11
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

Разоблачение клана Воробьевых Внимание к ним привлекла атака на П.Н. Грудинина и Совхоз имени В.И. Ленина…

5 177 6 291418 05.11
Kполитика, грудинин, власть, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Об Олеге Соколове. Лютая питерщина Об Олеге Соколове. Лютая питерщина Более петербургского убийства я не помню за последние 20 лет…

5 152 6 200944 09.11
8читать ;смотреть
Kвидео, криминал, петербург, происшествия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8157354
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4256995

Сегодня в эфире