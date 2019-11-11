Два человека получили незначительные травмы в результате прорыва теплосети на территории завода «Балтика» в Петербурге

Два человека получили незначительные травмы в результате прорыва теплосети на территории пивоваренного завода «Балтика» в Петербурге. Один из них отправлен в больницу, второй от госпитализации отказался, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС. Повреждения получили здание проходной и четыре припаркованных рядом автомобилей. Предприятие свою работу не прекращало. В пресс-службе компании рассказали, что взрыв произошел около 17:30 на открытой территории. Обломками асфальта зданию завода нанесен незначительный ущерб. На месте работают полиция, пожарные и представители ГУП «ТЭК». Сформирован оперативный штаб по урегулированию ситуации.

Завод расположен в промышленной зоне Парнас на севере города вдали от жилых кварталов.