Российский теннисист Даниил Медведев стартовал с поражения в матче группового этапа итогового турнира АТР в Лондоне. Его встреча со Стефаном Циципасом завершилась со счетом 7:6, 6:4 в пользу греческого спортсмена. Медведев и Циципас встречались уже шестой раз в карьере. Предыдущие пять матчей завершились победами россиянина.