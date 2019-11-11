Российский теннисист Даниил Медведев стартовал с поражения в матче группового этапа итогового турнира АТР в Лондоне. Его встреча со Стефаном Циципасом завершилась со счетом 7:6, 6:4 в пользу греческого спортсмена. Медведев и Циципас встречались уже шестой раз в карьере. Предыдущие пять матчей завершились победами россиянина.
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