Трое фигурантов дела «Сети» объявили голодовку

Трое фигурантов дела «Сети» (запрещена на территории России) объявили голодовку. Они требуют расследовать их жалобы на пытки в ФСБ. Об этом один из обвиняемых Арман Сагынбаев сказал во время заседания в Приволжском окружном военном суде. В конце октября еще один фигурант дела «Сети», Виктор Филинков, объявил голодовку в СИЗО в поддержку всех политзаключенных в России. 5-го ноября его госпитализировали с подозрением на желтуху.