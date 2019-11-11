Защита подозреваемого в убийстве Олега Соколова намерена обжаловать его арест

Защита подозреваемого в убийстве преподавателя Санкт-Петербургского госуниверситета Олега Соколова намерена обжаловать его арест. Об этом сообщил адвокат Александр Почуев. Суд Петербурга принял решение о заключении историка под стражу на два месяца. Защита просила о домашнем аресте. Сам ученый назвал ходатайство назвал свой арест справедливым. Он признался в убийстве и раскаялся в содеянном.