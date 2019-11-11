Директор «СПИД.Центра» Красовский оставляет свою должность 1 декабря

Директор «СПИД.Центра» Антон Красовский оставляет свою должность 1 декабря. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я официально сейчас заявляю в эфире «Эха Москвы», и сотрудники моего фонда об этом узнают, что 1 декабря этого года я перестаю быть директором фонда «СПИД.Центр», и мы объявляем выборы нового директора, потому что я просто больше не могу управлять этим процессом достойно. Проблема русских заключается в том, что они не способны вообще никаким образом самостоятельно уходить», — сказал Красовский.