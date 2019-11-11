Полиция не обнаружила свидетельств в пользу того, что в момент смерти Джеймса Ле Мезюрье с ним кто-то был

Ранее стало известно, что тело одного из создателей «Белых касок» было обнаружено около его дома в Стамбуле.

Смерть британского подданного Джеймса Ле Мезюрье произошла в результате падения с высоты. На теле имеются многочисленные переломы. Никаких посторонних лиц, по предварительным данным, в момент смерти в доме замечено не было. После того, как тело было обследовано судмедэкспертами, его отправили в морг, — об этом агентству РИА «Новости» сообщил источник, близкий к расследованию. По его данным, Ле Мезюрье был под воздействием снотворного, когда выпал из окна своей квартиры, расположенный на 4 этаже. Издание The Independent со ссылкой на коллег бывшего британского офицера также пишет, что он выпал с балкона. Ле Мезюрье известен тем, что основал некоммерческую организацию «Белые каски», добровольцы которой в ходе гражданской войны в Сирии помогли спасти десятки тысяч человек. Волонтеры также фиксируют нарушения прав человека в зоне боевых действий. В Москве организацию называют инструментом западной пропаганды. Представитель российского МИДа Россия Захарова ранее утверждала, что Ле Мезюрье связан с террористами.

Правоохранительные органы Стамбула начали расследование по факту смерти Ле Мезюрье.