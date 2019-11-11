Тверской суд Москвы заочно арестовал журналиста информационного агентства «Росбалт» по делу о вымогательстве и клевете

Тверской суд Москвы заочно арестовал журналиста информационного агентства «Росбалт» Александра Шварева по делу о вымогательстве и клевете. Мера пресечения избрана на два месяца начиная с момента экстрадиции либо задержания на территории России. После заседания адвокат журналиста Владимир Жеребенков отметил, что считает решение суда необоснованным и намерен обжаловать его в Мосгорсуде.

По версии следствия, Шварев вместе с неким Алишером Абдуллаевым якобы разместил на ряде интернет-ресурсов заведомо ложную информацию о бизнесмене Алишере Усманове, которая порочит его честь и достоинство. Кроме того, Шварев с Абдуллаевым и иными неустановленными лицами разместили порочащую информацию о казахстанском бизнесмене Кенесе Ракишеве, а затем якобы требовали за ее удаление 50 тысяч долларов. Журналист находится в Латвии. Он объявлен в международный розыск.