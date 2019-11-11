На пивоваренном заводе «Балтика» в Петербурге прогремел взрыв

На предприятии взорвался паропровод, пострадали два человека. Их осматривают медики, сообщила пресс-служба городского управления МЧС. ЧП произошло на сетях ГУП ТЭК. Отмечается, что жизнеобеспечение населения не нарушено. Работа предприятия не была приостановлена. На месте работают бригады аварийной службы. Организован оперативный штаб по устранению последствий прорыва на теплосети.

Очевидцы публикуют в интернете видео, на которых видны разрушения здания, разбросанные по территории осколки бетона, поврежденные автомобили. На тротуаре замечены следы крови.

Завод компании расположен в промышленной зоне Парнас на севере города, вдали от жилых кварталов.