Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк поддержал отмену обязательной службы в армии. Он отметил, что это его персональная цель и позиция государства в целом. При этом он признал, что это не случится скоро. Министр добавил, что вооруженные силы необходимо формировать по современным стандартам, в том числе ориентируясь на опыт НАТО.