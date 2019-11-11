Тушинский суд Москвы оставил без рассмотрения иск «М. Такси коммуникации» к директору ФБК Ивану Жданову. Компания требовала взыскать 194 тысяч рублей из-за акции 10 августа. Однако истцы не явились уже на второе заседание подряд без уважительной причины, передает «МБХ медиа». Судья отметила, что истцы могут предоставить документы об уважительных причинах не прихода на заседания, кроме того они могут подать иск заново.
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