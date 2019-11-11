Владислава Синицу, осуждённого на 5 лет за пост о детях силовиков, этапировали в неизвестном направлении

Об этом сообщил «Коммерсанту» адвокат Денис Тихонов. По его словам, еще 8 ноября его подзащитного вывезли из московского СИЗО «Матросская тишина», с тех пор его местонахождение неизвестно. Тихонов предполагает, что Синицу этапировали в колонию, где он будет отбывать наказание. Однако о том, в какую именно, руководство изолятора не уведомило ни родственников осуждённого, ни его законного представителя. Адвокат отметил, что это является нарушением Уголовно-исполнительного кодекса. По факту нарушения он написал жалобу.
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