В Москве собираются расширить зону платной парковки

Как выяснил «Коммерсантъ», департамент транспорта направил соответствующие предложения муниципальным депутатам Печатников и Таганского района. Платную зону также предлагается ввести в небольшой части района Раменки на дублере Ломоносовского проспекта. В районе уже прошли предварительные слушания по этому вопросу, префектура идею поддержала. В пресс-службе департамента транспорта Москвы подчеркнули, что окончательных решений пока не принято.

Платные парковки в Москве существуют с 2012 года. Изначально власти обещали, что они не выйдут за приделы бульварного кольца.