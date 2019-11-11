В одной из воинских частей в Бурятии найден мертвым контрактник. По предварительным данным, 20-летний служащий мог скончаться от сердечного приступа, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа. Молодого человека нашли в спальном помещении части. Правоохранители вместе с комиссией общевойскового объединения округа начали проверку.