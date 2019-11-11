В одной из воинских частей в Бурятии найден мертвым контрактник. По предварительным данным, 20-летний служащий мог скончаться от сердечного приступа, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа. Молодого человека нашли в спальном помещении части. Правоохранители вместе с комиссией общевойскового объединения округа начали проверку.
2019-11-11T17:31:00+03:00
2019-11-11T17:32:29+03:00
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17:31, 11 ноября 2019
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