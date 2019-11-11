Олег Соколов арестован на 2 месяца по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко

Доцент Петербургского госуниверситета Олег Соколов арестован на 2 месяца по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Таким образом суд Петербурга поддержал ходатайство следствия. Защита просила о домашнем аресте. Сам Соколов признался, что совершил преступление в ходе ссоры, которая произошла из-за отношения его возлюбленной к его детям. Он также намекнул, что девушка набросилась на него с ножом. Историк раскаялся в содеянном. Свой арест он назвал справедливой мерой.
2019-11-11T17:29:00+03:00
2019-11-11T17:31:45+03:00
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17:29, 11 ноября 2019
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