Олег Соколов арестован на 2 месяца по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко

Доцент Петербургского госуниверситета Олег Соколов арестован на 2 месяца по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Таким образом суд Петербурга поддержал ходатайство следствия. Защита просила о домашнем аресте. Сам Соколов признался, что совершил преступление в ходе ссоры, которая произошла из-за отношения его возлюбленной к его детям. Он также намекнул, что девушка набросилась на него с ножом. Историк раскаялся в содеянном. Свой арест он назвал справедливой мерой.