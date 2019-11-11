Доцент СПбГУ Соколов арестован на 2 месяца по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) историк Олег Соколов арестован на два месяца по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА «Новости» из зала Октябрьского районного суда Петербурга. Сторона защиты ходатайствовала о домашнем аресте — сначала по его домашнему адресу, где произошло убийство, затем в квартире, которую готова была предоставить его бывшая жена. Также адвокат просил суд отложить заседание на 72 часа для сбора необходимых документов, но суд отказал.

Соколов на суде заявил, что раскаивается в совершенном преступлении, и назвал арест справедливой мерой.