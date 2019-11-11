В Москве следят за ситуацией в Боливии и призывают политические силы этой страны к урегулированию, а другие государства — к сдержанности. Об этом сказал помощник президента Юрий Ушаков, напомнив, что ранее российский МИД уже сделал заявление по этому вопросу. Ситуацию в латиноамериканской стране обсудили сегодня замминистра иностранных дела Александр Панкин и посол Боливии в России Уго Вильяроэй Сенсано.

В минувшее воскресенье президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке на фоне массовых протестов в стране. Они начались после президентских выборов 20-го октября. Оппозиция не признала их результаты. Накануне вооруженные силы страны призвали президента покинуть пост для обеспечения стабильности в государстве. Всё высшее руководство также ушло в отставку. Моралес назвал случившееся госпереворотом.

Отставку президента Боливии нельзя назвать государственным переворотом, так как он удерживал власть незаконно. Такое мнение «Эху» высказал профессор финансов IE Business School Максим Миронов. По его мнению, страны Южной Америки сейчас во многом не уступают в демократичности Европе.