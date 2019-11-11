Доцент Петербургского госуниверситета Олег Соколов признался в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко

По его словам, он совершил преступление на почве личного конфликта, связанного с ее реакцией на его детей. Он отметил, что они были вместе 5 лет, очень сильно любили друг друга и собирались пожениться. Эта девушка казалась ему идеалом, но затем, как сказал Соколов, превратилась в чудовище. Во время ссоры он потерял контроль над собой и теперь раскаивается в содеянном. Об этом историк сказал в ходе заседания в суде Петербурга, где рассматривается вопрос о мере пресечения. Следствие настаивает на лишении свободы, поскольку ученого обвиняют в совершении особо тяжкого преступления. Адвокат Александр Почуев, в свою очередь, просит о домашнем аресте. Свое ходатайство он объясняет тем, что следствие не предоставило сведений о том, что его подзащитный представляет общественную опасность. Кроме того, он напоминает, что Соколов написал явку с повинной. Также защитник призвал учесть возраст историка.

По предварительной версии следствия, 63-летний Соколов застрелил свою бывшую ученицу, которой было 24 года, 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела. В субботу утром ученого достали из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором находились отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позже у него дома нашли обезглавленное тело.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал актом безумия и сумасшествием убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко доцентом СПбГУ Олегом Соколовым. Президент России Владимир Путин в курсе, что в Санкт-Петербургском государственном университете произошло убийство, в котором подозревается историк Олег Соколов, добавил Дмитрий Песков