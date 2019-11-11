Доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявлено обвинение в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко

Доценту Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Олегу Соколову предъявлено обвинение в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Это обвинение в совершении особо тяжкого преступления, которое не может быть не связно с лишением свободы, сказал следователь на заседании в суде Петербурга, на котором решается вопрос об избрании меры пресечения.

Адвокат Александр Почуев, в свою очередь, просит суд о домашнем аресте. Он объяснил свое ходатайство тем, что следствие не предоставило сведений о том, что его подзащитный представляет общественную опасность, кроме того, Соколов подписал явку с повинной. Защитник также призвал учесть возраст историка.

Тем временем водолазы нашли в реке в Кировском районе Санкт-Петербурга пакет с фрагментами тела жертвы историка Олега Соколова. Об этом сообщил ТАСС источник в следственных органах. Поиски шли с минувшей субботы, когда Соколов был задержан.