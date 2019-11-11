Путин: На строительстве космодрома «Восточный» продолжают воровать огромные суммы

На строительстве космодрома «Восточный» продолжают воровать огромные суммы, несмотря на посадки и уголовные дела, – заявил сегодня президент Путин.

Позже в Кремле уточнили, что претензии Путина связаны со строительством первой очереди космодрома. К нынешнему руководству Роскосмоса это не относится.