Суд Петербурга отказался закрыть заседание по делу историка Олега Соколова

В ближайшее время его могут арестовать по обвинению в убийстве своей подруги.

В Октябрьском районном суде небывалый ажиотаж. В небольшой зал заседаний поместились лишь 30 человек, в том числе журналистов. Большая часть осталась в коридоре. Доцента Санкт-Петер6ургского университета поместили за решетку. Он в красном поношенном свитере. В какой-то момент адвокат заявил, что его подзащитному плохо, тот как будто в подтверждении этих слов заплакал, но, выпив воды, быстро успокоился.

Защита хотела закрыть слушания, объяснив тем, что во время процесса прозвучат подробности интимной жизни и взаимоотношений обвиняемого с погибшей. Судья отказала в этом ходатайстве. Адвокат просит о домашнем аресте для Соколова. Держать историка на тюремной баланде в камере с рецидивистом – негуманно, приводит его слова издание Фонтанка.ру. Сам историк успел рассказать, что является автором более 100 научных трудов и монографий. По обвинению в убийстве студентки Анастасии Ещенко следствие просит поместить Соколова под стражу.

Соколов застрелил свою подругу Ещенко на прошлой неделе, позже расчленил ее и попытался избавиться от останков.