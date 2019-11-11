Родители теннисиста Медведева требуют компенсацию от визового центра в Париже за сорванную поездку на турнир

Родители российского теннисиста Даниила Медведева требуют финансовую компенсацию от британского визового центра в Париже за сорванную поездку на итоговый тур Ассоциации теннисистов-профессионалов, — рассказал РИА «Новости» отец спортсмена Сергей Медведев.

По его словам, виза не была готова даже к 8 ноября, несмотря на оплаченное срочное рассмотрение документов. Кроме того, пропали авиабилеты в Лондон. В заявлении подчеркивается, что Медведевы испытывают «моральные и физические страдания» от неопределенности с визами

и невозможности поддержать сына на важном для него турнире.