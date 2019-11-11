В Стамбуле найден мертвым Джеймс Ле Мезюрье, основатель некоммерческой организации The Mayday Rescue. Она занимается финансированием, снабжением и тренировкой волонтерских организаций в зонах военных конфликтов. В том числе, сирийских «Белых касок» сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

Тело Мезюрье было найдено недалеко от его дома. Обстоятельства и причины смерти пока неясны.