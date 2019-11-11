Силовые ведомства РФ в 2019 году потратили 53,5 млн рублей на закупку техсредств для взлома мобильных устройств

Российские силовые ведомства, в том числе СК и МВД, с начала года потратили 53,5 миллиона рублей на закупку и обновление технических средств для взлома мобильных устройств, — сообщает МБХ медиа, которая проанализировала тендеры, размещенные полицейскими.

В частности, силовики закупают программу «Мобильный криминалист», которая позволяет извлекать и анализировать данные из смартфонов, а также разблокировать экран и расшифровывать файлы на некоторых моделях