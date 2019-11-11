Следствие отказалось предоставить суду материалы уголовного дела, по которому задерживали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, — сообщает «Интерфакс». Без объяснения причин засекречено все уголовное дело: от обложки до последней страницы, — рассказал адвокат журналиста Сергей Бадамшин. Ранее сообщалось, что засекречена только часть документов.
Адвокат Голунова подал жалобу на затягивание проверки в отношении полицейских, которые задерживали журналиста.
Следствие отказалось предоставить суду материалы уголовного дела, по которому задерживали Ивана Голунова
Следствие отказалось предоставить суду материалы уголовного дела, по которому задерживали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, — сообщает «Интерфакс». Без объяснения причин засекречено все уголовное дело: от обложки до последней страницы, — рассказал адвокат журналиста Сергей Бадамшин. Ранее сообщалось, что засекречена только часть документов.