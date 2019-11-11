Следствие отказалось предоставить суду материалы уголовного дела, по которому задерживали Ивана Голунова

Следствие отказалось предоставить суду материалы уголовного дела, по которому задерживали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, — сообщает «Интерфакс». Без объяснения причин засекречено все уголовное дело: от обложки до последней страницы, — рассказал адвокат журналиста Сергей Бадамшин. Ранее сообщалось, что засекречена только часть документов.

Адвокат Голунова подал жалобу на затягивание проверки в отношении полицейских, которые задерживали журналиста.