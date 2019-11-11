Победа Новака Джоковича и поражение Роджера Федерера – итоги первого дня итогового теннисного турнира года в Лондоне

Победа Новака Джоковича и поражение Роджера Федерера – итоги первого дня итогового теннисного турнира года, который открылся в Лондоне.

Джоковичу на растерзание достался итальянец Маттео Берретини – дебютант турнира, который год назад еще был за пределами первой полусотни, но неплохой сезон и два выигранных турнира помогли ему попасть в число восьми лучших, но не более того. Он продержался на корте всего 64 минуты и сумел выиграть только три гейма 2-6, 1-6. Во втором матче дня состоялся не сенсационный, но все таки неожиданный результат. Австриец Доминик Тим победил легенду мирового тенниса Роджера Федерера. Тим крайне неприятный соперник для швейцарца. У него положительный баланс во встречах с ним. Только в этом году австриец сумел трижды обыграть Федерера. Ровно тоже самое случилось и на этот раз. В упорнейшем матче Доминик взял оба сета с одинаковым счетом 7-5.

Сегодня свой первый матч на турнире сыграет россиянин Даниил Медведев. Он встретится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.