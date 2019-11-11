Родственники президента Сирии Башара Асада купили девятнадцать квартир в центре «Москва-сити»

Эту недвижимость оценивают примерно в сорок миллионов долларов.

Среди владельцев жилплощади в башне «Федерация» и комплексе «Город столиц» числятся сразу несколько кузенов Асада. Среди них Хафиз, Рами, Ихаб и Ияд Махлуфы, а также жена еще одного двоюродного брата президента Сирии. Американская газета Financial Times пишет, семья скупала квартиры и парковочные места в течение шести лет.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что эти люди находятся под санкциями Евросоюза и США, а их московские покупки следует расценивать как приобретение активов, которые точно не заморозят по политическим причинам. При этом, по данным газеты, четыре из девятнадцати квартир используется в качестве жилья. Эксперты считают, что там сирийская элита может позволить себе привилегированную жизнь, в то время как в их стране идёт война.

Также Financial Times утверждает, что в условиях этих санкций сейчас растет торговый оборот между Москвой и Дамаском. По данным газеты, Россия ищет способы заработать на продаже природных ресурсов Сирии, а также на возможном восстановлении страны после окончания военных действий.

Ни члены семьи Маклуф, ни её представители, информацию о домах в «Москва-сити» еще не комментировали.