Фонд борьбы с коррупцией обвинил главного прокурора Москвы в незаконном обогащении

По данным организации, за границей у него есть незадекларированная недвижимость.

ФБК утверждает, что семье Дениса Попова принадлежит отель и несколько домов рядом с горнолыжным курортом в Черногории. Собственник этого имущества – фирма Monte Biser. В расследовании сказано, что она принадлежит бывшей жене прокурора Ирине, но в 2009-ом году, когда предприятие регистрировали, супруги еще не развелись. В финансовой отчетности этой фирмы сказано, что общая стоимость её недвижимости составляет три миллиона долларов.

По данным Фонда, Ирина тогда была безработной, а её муж получал около шестидесяти тысяч рублей в месяц, то есть такую собственность на законные доходы семья никак не могла себе позволить. При этом, авторы расследования отмечают, что черногорское имущество Попова никогда не было задекларировано.

Помимо документов с сайтов различных черногорских государственных ведомств, ФБК приводит несколько фотографий из социальных сетей членов семьи Попова. На них Ирина и двое детей отдыхают на объектах, которые принадлежат фирме Monte Biser.

Ни Денис Попов, ни московская прокуратура, это расследование еще не комментировали.