Суд сегодня решит вопрос об аресте историка Олега Соколова, который на прошлой неделе убил свою сожительницу

Доцент Санкт-Петербургского университета в содеянном уже признался, и как ожидается, сам попросит заключить себя в СИЗО. Между тем, в прессе появляются подробности из жизни основателя исторической реконструкции в России. «Московский комсомолец» расспросил знакомых Соколова, которые рассказали о том, что предшествовало трагедии.

Адвокаты планируют добиться переквалификации дела Соколова на убийство в состоянии аффекта. По данным интернет-издания «Фонтанка» защита намерена убедить следствие в том, что ученый застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко в результате сильного душевного волнения, вызванного ревностью.