Следствие засекретило материалы по жалобе журналиста Ивана Голунова, которому подбросили наркотики

Об этом сегодня в Басманном суде заявил представитель СК.

Ивана Голунова возле зала заседаний встречали журналисты и съемочные группы, в том числе федеральных телеканалов. Как и в прошлый раз журналист пришел в суд в бронежилете в сопровождении двух сотрудников ФСБ в масках. Меры безопасности ранее объясняли тем, что Голунов находится под госзащитой. Слушания продлились не более 10 минут. Адвокат Сергея Бадамшин вновь удивился отсутствию в суде прокурора и повторил суть жалобы. Голунову при задержании летом избили, к нему применяли спецсредства, ему подбросили наркотики, а виновные полицейские до сих пор не наказаны. Поэтому защита интересуется у СК ходом следствия. Представитель ведомства на это лишь сказал, что все материалы засекретили, поскольку в них содержится гостайна. Суд перенес заседание и потребовал предоставить необходимые документы. Голунов с журналистам почти не общался. На вопрос коллег о сроках этого дела коротко ответил — не знаю — и удалился вместе с силовиками.

Следующее заседание пройдет 18 ноября.

Иван Голунов в интервью британскому изданию предположил, что президент России дал ясно понять силовым органам, что виновные в его сфабрикованном обвинении должны быть наказаны.

«Я хочу жить в России, но мне нужно знать, насколько это для меня безопасно: я не могу все время оставаться с телохранителями», — заявил журналист корреспонденту газеты Индепендент. – Будущее Голунова, считает обозреватель издания, напрямую зависит от того, насколько быстро сможет измениться российский режим, в первую очередь, предъявив обвинения и осудив тех, кто стоял за его арестом и многочисленными угрозами жизни».

Осужденный российским правосудием, при котором, как отмечает автор публикации, больше 99 процентов судебных дел заканчиваются обвинительным приговором, репортер-расследователь, отпущенный на свободу после осуждения на 20 лет тюрьмы и находящийся круглые сутки под защитой полиции, по его собственным словам, «не ожидал таких масштабов (общественной) поддержки». По мнению Ивана Голунова, его дело выявило фундаментальный конфликт внутри российской элиты, цитата: «система, построенная на коррупции и лжи, прогнила сверху донизу и больше похожа на карточный домик», «все, что предпринималось ею в моем деле, совершалось на автомате и рутинно», «такие действия для этих ребят – их вторая натура».

Автор публикации в британской газете полагает, что, помимо сошедшихся воедино обстоятельств, связанных с мощной волной протеста и поддержкой высокопоставленных чиновников, судьбу Ивана Голунова решило то, что в Кремле, возможно, поняли, что их обманывают по поводу, якобы, полученных улик, подтверждающих обвинение.