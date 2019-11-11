Политический кризис в Боливии привел к отставке президента Эво Моралеса

Вслед за ним свои посты покинуло все высшее руководство страны. Это произошло на фоне массовых протестов, начавшихся после публикации данных очередных президентских выборов.

Эво Моралес, отказывавшийся уходить с поста на фоне массовых протестов в стране, сначала пообещал объявить новые выбор, а потом и вовсе объявил об отставке. Свое решение он объяснил желанием сохранить мир и предотвратить насилие в отношении его сторонников. Он обратился к лидерам оппозиции с призывом остановить агрессию. Последним аргументом в пользу этого шага Моралеса стал переход полиции и армии на сторону протестующих, которые выходят на улицы уже три недели. Со своих постов также ушли спикер Сената и председатели двух палат парламента. Управлять страной до новых выборов будет вторая вице-спикер сената Жанин Аньес. Оппозиция и жители Боливии приветствовали отставку президента. Уход Моралеса с должности – это победа всего народа. Об этом говорят жители страны, празднующие на улицах отставку президента.

Теперь уже бывший президент Боливии Моралес вскоре после своего заявления об отставке сообщил, что его пытаются незаконно арестовать, а также что на его дом было совершено нападение. Однако в полиции это опровергли, назвав информацию о подготовке ареста слухами. Власти Мексики заявили о готовности предоставить Моралесу и 20 представителям исполнительной и законодательной власти Боливии убежище в посольстве страны в Ла-Пасе.

Начало многотысячным манифестациям в Боливии положили президентские выборы. Они состоялись 20 октября. В честную победу Эво Моралеса, избиравшегося на четвертый срок, оппозиция, которая в принципе оспаривала его право на выдвижение, не поверила. Итоги голосования назвали сфальсифицированными, в стране начались беспорядки и протесты. Постепенно на сторону недовольных результатами выборов начали переходить полицейские, а накануне, спустя три недели после начала массовых акций, это вооруженные силы Боливии попросили президента подать в оставку.

В российском МИДе ситуацию в Боливии охарактеризовали как «срежиссирвоанный госпереворот». Такой же точки зрения придерживаются правительства ряда латиноамериканских стран.



Велика вероятность, что к отставке президента Боливии Эво Моралеса привело вмешательство Соединенных Штатов. Такое мнение «Эху» высказал директор Центра ибероамериканских программ МГЛУ, чрезвычайный и полномочный посол Ян Бурляй.

По словам Яна Бурля, Эво Моралес оставил пост, чтобы не допустить кровопролития в стране.