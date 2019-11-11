Около 13 тысяч человек эвакуируют на востоке Берлина

Это связано с обезвреживанием 25-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщила полиция. Во время работы саперов движение транспорта в этом районе будет ограничено.
2019-11-11T13:36:00+03:00
2019-11-11T13:37:07+03:00
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13:36, 11 ноября 2019
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