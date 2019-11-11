УВД на московском метрополитене проводит проверку по факту гибели пассажира в московском метро

Женщина упала на рельсы на станции Таганская. Она погибла. Поезда на кольцевой линии по часовой стрелке не ходили около получаса. Сейчас движение восстановлено, — сообщает ТАСС.
2019-11-11T13:36:00+03:00
2019-11-11T13:36:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:36, 11 ноября 2019
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