Президент Путин признал, что порядок при строительстве на космодроме «Восточный» «не удалось навести в полной мере», несмотря на десятки уголовных дел и посадки. Как выразился президент, «воруют сотнями миллионов».

Путин потребовал наладить «действенный и эффективный контроль» за закупками в сфере ОПК.

Строительные работы на космодроме «Восточный» начались в 2012 году По данным Генпрокуратуры, возбуждено 140 уголовных дел по факту нарушений. Ущерб оценивается в 10 миллиардов рублей. По разным статьям осуждены десятки человек, в том числе, бывший руководитель «Дальспецстроя» Юрий Хризман. «Дальспецстрой» был генеральным подрядчиком строительства с 2009 по 2016 годы, — напоминает ТАСС.

