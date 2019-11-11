МИД России называет «срежиссированным государственным переворотом» события в Боливии — президент этой страны Эво Моралес подал в отставку. Акции протеста с требованием отставки Моралеса начались в Боливии после всеобщих выборов в конце октября. Позже к этим требованиям присоединились армия и полиция.

Вместе с Моралесом в отставку подало все высшее руководство страны.

Эво Моралес руководил Боливией почти 14 лет. Хотя еще в 2016 году потерял право избираться на президентский пост по итогам референдума о третьем сроке.