ФБК утверждает, что бывшая жена прокурора Москвы Дениса Попова владеет гостиницей и тремя домами в Черногории

Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что бывшая жена прокурора Москвы Дениса Попова владеет гостиницей и тремя домами в Черногории, а также квартирой в испанской Марбелье.

Расследование опубликовано в YouTube-канале Алексея Навального. Черногорскую недвижимость Ирины Поповой Навальный оценил в три миллиона евро. По его данным, квартиру в Марбелье Попова купила в 2010 году за 645 тысяч евро.

Подчеркивается, что этой недвижимости не было в декларациях прокурора, который в то время официально зарабатывал 57 тысяч рублей в месяц. Когда Попов развелся с Ириной, не уточняется. В ФБК уверены, что она номинальный владелец недвижимости, — отмечает Медиазона.