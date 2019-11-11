Расистский скандал в украинском футболе

Игрок Шахтера бразилец Тайсон подвергся оскорблениям во время матча с киевским Динамо.

Тайсона освистала трибуна, на которой сидели фанаты киевлян после того, как он толкнул игрока Динамо. Оскорбления и уханье не прекращались. Бразилец не сдержался и показал виражу средний палец, а потом запустил в направлении фанатов мяч. Судья остановил игру и на несколько минут увел команды с поля, после чего показал Тайсону красную карточку. Уходя с поля, бразилец расплакался, равно как его соотечественник Дентиньо. После матча Тайсон написал в своем инстаграме, что прощать такое нельзя и он будет бороться против расизма. Шахтер осудил поведение болельщиков. В пространном заявлении руководство киевского Динамо фактически заступилось за своих ультрас. Федерация футбола Украины не отреагировала на случившееся никак. Никаких шагов пока не сделали в УЕФА.

Матч был доигран. Шахтеру удалось сохранить счет, который значился на табло до инцидента и победить 1-0.